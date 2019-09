Beim 3:1 (1:0)-Erfolg erzielte der 36 Jahre alte Franzose am Sonntagabend in der 78. Minute das 3:0 für die Gäste. Erick Pulgar (14./Foulelfmeter) und Gaetano Castrovilli (66.) hatten zuvor getroffen. Federico Chiesa scheiterte mit einem weiteren Foulelfmeter an Milan-Torwart Gianluigi Donnarumma (70.). Bei den Gastgebern sah Verteidiger Mateo Musacchio in der 55. Minute wegen eines Fouls an Ribéry die Rote Karte. Mehr als das 1:3 durch Rafael Leao gelang Milan in Unterzahl nicht mehr (80.).