Der 32-Jährige hatte sich in der 3. Minute bei einer Flanke verschätzt und war auf seinen Arm gefallen. Nach einer ersten Behandlung auf dem Platz wurde Lloris zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht und kehrte am Abend nach London zurück, wie Tottenham auf seiner Webseite mitteilte. Über die Schwere der Verletzung sowie die Dauer der Rehabilitation sollen weitere Untersuchungen in der kommenden Woche Auskunft geben.

Damit würde Lloris, der zuletzt in der Königsklasse gegen den FC Bayern München sieben Gegentore kassiert hatte, auch für die beiden EM-Qualifikationsspiele der Equipe Tricolore gegen Island (11. Oktober) und die Türkei (14. Oktober) ausfallen.