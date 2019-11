Ein spätes Tor der Gastgeber wurde wegen einer Abseitsposition aberkannt (90.+4). Der deutsche Nationalspieler Emre Can kam nicht zum Einsatz, Ex-Weltmeister Sami Khedira wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Dank des Sieges überholt Juve mit nun 29 Punkten Borussia Dortmunds kommenden Champions-League-Gegner Inter Mailand (28), der zuvor dank Top-Stürmer Romelu Lukaku seine Partie beim FC Bologna drehte und 2:1 (0:0) gewann. Inter tritt am Dienstag in der Königsklasse beim BVB an.