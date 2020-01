Der 61-Jährige räumte nach dem Patzer Fehler ein: «In der ersten Halbzeit haben wir schlecht gespielt, wir waren nicht gut aufgestellt und es fehlte an Präzision», sagte der Coach, der Mitte Januar Ernesto Valverde abgelöst hatte. Auch Torhüter Marc-André ter Stegen, der in der 12. Minute einen Foulelfmeter gehalten und somit ein noch größeres Fiasko verhindert hatte, räumte ein: «Wir müssen uns in vielem verbessern.»

Barças «Auswärts-Albtraum» gehe somit weiter, kommentierte das Sportblatt «Mundo Deportivo». Das Team um Superstar Lionel Messi habe in der laufenden Saison nur vier von elf Partien fern vom heimischen Camp Nou gewonnen. Während der amtierende spanische Meister zu Hause als beste Mannschaft dastehe, sei sie bei Auswärtsspielen nur Nummer sechs in der Liga.

Die Zeitung «Sport» betonte, die Niederlage dürfe aber nicht nur auf den neuen Trainer abgewälzt werden. «Es wäre eine Ungerechtigkeit, ihn jetzt für viele Übel verantwortlich zu machen, die von weit her rühren - manche sogar noch aus der Zeit vor der Ära Valverde.» Setién müsse aber schnell aus seinen Fehlern lernen, «wenn er nicht möchte, dass dieses Monster namens Barça ihn direkt wieder verschlingt.»

Der punktgleiche Verfolger Real Madrid hat nun am Abend (21.00 Uhr) die Chance, mit einem Unentschieden oder einem Sieg bei Real Valladolid an Barcelona vorbeizuziehen.