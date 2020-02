«Möchte ich auf einen Spieler in der Vorbereitung verzichten? Natürlich nicht, das ist klar», sagte der Trainer des FC Liverpool. «Aber wir müssen mehrere Dinge berücksichtigen, ich werde mit Mo sprechen.» Noch sei keine Entscheidung gefallen. «Wir brauchen mehr Informationen, wie das aussehen würde.»

Salah gehört zum vorläufigen, 50 Spieler umfassenden Kader Ägyptens für das olympische Fußballturnier, das am 8. August endet - dem Tag, an dem in der englischen Premier League der Ligabetrieb 2020/21 losgeht. Salah könnte als einer von drei Profis, die älter sind als 23 Jahre, in den endgültigen Kader berufen werden. Anders als bei Welt- und auch Europameisterschaften sind die Vereine aber nicht verpflichtet, ihre Spieler abzustellen.