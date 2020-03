Die Katalanen gewannen am 27. Spieltag dank eines Elfmetertores von Superstar Lionel Messi in der 81. Minute mit 1:0 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahmen zumindest vorerst wieder die Tabellenführung. Erzrivale Real Madrid, der Barcelona am vergangenen Wochenende mit 2:0 besiegt hatte, kann am Sonntag mit einem Sieg bei Betis Sevilla wieder vorbeiziehen.