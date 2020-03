«Egal, was passiert, Liverpool hat den Meistertitel mehr als verdient. Ihnen gehört der Titel zugesprochen», sagte der Fußballprofi des Erstligisten Brighton Hove & Albion bei Sport1.

Groß hält sich derzeit daheim fit. «Wir haben eine Online-Plattform. Wir Spieler sehen uns auf einem iPad, auch unser Athletiktrainer ist zugeschaltet. Am Freitag haben wir einen Testlauf gemacht. Vom Verein bekommen wir jetzt Hometrainer und Fitnessgeräte», erklärte der frühere Ingolstadt-Profi. Auch wenn er keine finanziellen Sorgen habe und es der Familie gut gehe, mache er sich Sorgen. «Die Ungewissheit bedrückt mich am meisten», sagte Groß.

Für die Zukunft kann sich der 28-Jährige eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. «Die Premier League ist unglaublich, aber ich bin Deutscher und weiß, was ich an Deutschland habe. Daher will ich irgendwann auch wieder zurück.»