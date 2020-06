Der Vertrag mit dem US-amerikanischen Sportartikel-Hersteller New Balance hätte eigentlich am 31. Mai enden sollen. Ab 1. Juni sollten die Reds vom US-Unternehmen Nike ausgerüstet werden.

Weil die Saison in der Premier League wegen der Corona-Krise unterbrochen wurde und nun voraussichtlich bis Ende Juli läuft, einigte sich der Verein von Trainer Jürgen Klopp mit den Unternehmen auf eine Verschiebung um zwei Monate. New Balance bleibt bis zum 31. Juli Liverpools Ausrüster. Am 1. August beginnt der neue Vertrag mit Nike.