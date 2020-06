Er befinde sich an einem Wendepunkt seiner Karriere, sagte Aubameyang, dessen Vertrag zum Ende der kommenden Saison ausläuft. Er müsse sich deshalb überlegen, ob er bei den «Gunners» bleibe. «Es liegt an ihnen, ihre Arbeit zu machen und danach sehen wir, wie sich die Dinge entwickeln», sagte Aubameyang. Er habe noch nicht entschieden. Die Entscheidung könnte - so Aubameyang - die schwierigste seiner Karriere werden.

Aubameyang hat seit seinem Wechsel 2018 aus Dortmund in 97 Pflichtspielen 61 Mal für die Londoner getroffen. Der beste Torschütze des Vereins in der Vorsaison gilt als Leistungsträger und wurde nach Medienberichten von anderen Topclubs aus Europa umworben.