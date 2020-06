Der Abwehrspieler, der während seiner Karriere bislang nur in der Jugend in Deutschland gespielt hat, hat beim englischen Spitzenclub FC Arsenal noch einen Vertrag bis 2021. «Es ist schwierig, in der jetzigen Situation vorauszusehen, wie die Transferphase laufen wird», sagte er.

Arsenal startet nach der Corona-Pause am Mittwoch (21.15 Uhr) bei Meister Manchester City wieder in die Premier League. In England haben laut Mustafi viele zuletzt genau auf die Bundesliga geblickt. «Viele sind erstaunt, welches Niveau es dort gibt», sagte der Weltmeister von 2014. «In England war man sehr überrascht, wie gut die Bundesliga den Neustart hinbekommen hat. Die Premier League hat sich daran sicher ein Beispiel genommen.»