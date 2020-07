In der fünften Minuten gingen die Gastgeber durch Ashley Young bereits in Führung, danach erhöhten Alexis Sanchez per Elfmeter (20.), Danilo D’Ambrosio (45.), Roberto Gagliardini (53.), Christian Eriksen (83.) und Antonio Candreva (88.). In der Tabelle um die italienische Fußball-Meisterschaft hat Inter mit 64 Punkten acht Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin.

