Der 42 Jahre alte Schlussmann stand am Samstag im Stadt-Derby zwischen Juventus Turin und FC Turin in der Juve-Startelf und löste damit den früheren AC-Mailand-Profi Paolo Maldini ab, der 2009 die bisherige Bestmarke aufgestellt hatte. Insgesamt war es Buffons 915. Profispiel. Der ehemalige italienische Nationalkeeper kam 2001 zu Juve, nachdem er seine Karriere in Parma begonnen hatte.

Im Sommer 2018 wechselte Buffon zu Paris Saint-Germain, kehrte aber nach einem Jahr in Frankreich wieder nach Italien zurück. Erst am Montag hatte Juve die Verlängerung des Vertrags bis zum 30. Juni 2021 bekanntgegeben. Buffon spielte 176 Mal für die italienische Nationalmannschaft und wurde 2006 Weltmeister.

