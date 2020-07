Die eingesetzte Findungskomitee schlug vor, dass Sportdirektor Ruttensteiner (57) und der bisherige Assistent Alon Hazan (52) das Team in der Nations League und in den EM-Quali-Playoffs betreuen sollen. Das teilte der israelische Fußballverband am Sonntag mit.

Der frühere Bundesliga-Profi Andreas Herzog (51) hatte im Juni bekanntgegeben, seinen Vertrag in Israel nicht zu verlängern. Herzog war im Sommer 2018 von Ruttensteiner nach Israel geholt worden.

Über die EM-Playoffs hat Israel noch eine Chance auf eine Teilnahme an der ins kommende Jahr verschobenen Europameisterschaft. Gegner am 8. Oktober ist zunächst Schottland.

