Dank des entscheidenden Tores nach 46 Minuten setzte sich der FC Everton am vorletzten Spieltag in Sheffield mit 1:0 (0:0) durch. Ursprünglich war erwartet worden, dass Sheffield in seiner ersten Premier-League-Saison seit 2007 gegen den Abstieg kämpfen würde, doch das Team setzte sich nach der Corona-Zwangspause in der oberen Tabellenhälfte fest.

Mit 54 Punkten beträgt aber der Abstand des Achten auf den möglicherweise noch für die Europa League reichenden Platz sieben nun aber schon drei Punkte. Platz sieben reicht für das Europa-Ticket, wenn der FC Chelsea im FA Cup-Finale gegen Arsenal gewinnt, da Chelsea dank seiner Ligaposition (3.) bereits sicher in einem der beiden Europapokal-Wettbewerbe spielt.

