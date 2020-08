«Ich hatte Angst um mein Leben. Sie haben mir auf die Beine geschlagen und gesagt, dass meine Karriere vorbei sei», sagte der Kapitän von Manchester United in einem BBC-Interview.

Der 27-Jährige war am Dienstag in Abwesenheit von einem griechischen Gericht für schuldig befunden worden, einen Polizisten angegriffen und versucht zu haben, Beamte zu bestechen. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten und zehn Tagen verurteilt. Weil er Berufung einlegte, wird der Prozess neu aufgerollt. Er werde bis zum Schluss kämpfen, sagte Maguire.

Maguire war bei seinem Urlaub auf der Insel Mykonos in eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten verwickelt, bei der er dachte, entführt zu werden. Die Polizisten in Zivil hätten sich nicht ausweisen können, als sie seinen Minibus stoppten, sagte Maguire. Er habe versucht wegzulaufen, weil er keine Ahnung gehabt habe, wer die Männer gewesen seien. «Ich war in so großer Panik», sagte Maguire, der sämtliche Vorwürfe vehement bestreitet.

Er habe ein reines Gewissen und kenne die Wahrheit. «Ich glaube nicht, dass ich jemandem eine Entschuldigung schulde. Man entschuldigt sich, wenn man etwas falsch gemacht hat. Ich habe nichts falsch gemacht», bekräftigte der Innenverteidiger.

Von Nationaltrainer Gareth Southgate war Maguire nach der Verurteilung für die beiden anstehenden Länderspiele aus dem Kader genommen worden. «Ich liebe es, für mein Land zu spielen. Körperlich und geistig bin ich bereit zu spielen. Ich bin enttäuscht, aber natürlich verstehe ich es», sagte Maguire.

