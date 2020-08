«Ich habe immer gesagt, ich bin hier nicht als Maskottchen», sagte der Stürmer in einem vom Verein veröffentlichten Video von der Ibrahimovic-Ankunft am Mailänder Flughafen Linate. «In diesem Jahr habe ich die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.» Der 38 Jahre alte Schwede war im vergangenen Januar nach Mailand zurückgekehrt und hat seitdem zehn Tore in 18 Serie-A-Spielen erzielt. Sein Vertrag lief am Saisonende aus.

Spekuliert wird, dass Ibrahimovic einen neuen Einjahresvertrag unterschreibt. «Ich bin hier, um Ergebnisse zu liefern und dem Club, dem Trainer und der Mannschaft zu helfen, Milan dahin zurückzubringen, wo es hingehört.» Die Serie A geht am 19. September in die neue Spielzeit.

© dpa-infocom, dpa:200830-99-362031/2