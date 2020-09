Der frühere Dortmunder Bundesliga-Spieler Andrej Jarmolenko (14.) und Alexander Sinchenko (68.) besiegelten mit ihren Treffern die Niederlage der Eidgenossen. Für die Schweizer hatte der frühere Frankfurter Stürmer Haris Seferovic in der 41. Minute das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Die Schweiz ist am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Basel der nächste Gegner der deutschen Mannschaft in der Gruppe 4 der Liga A.

