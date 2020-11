Ein Eigentor von Federico Fernández (10. Minute) und ein Treffer von Tammy Abraham (65.) nach Vorlage von Werner genügten den Blues zum Sieg. Werner, der wenige Tage zuvor mit dem deutschen Nationalteam eine historische 0:6-Pleite in Spanien kassiert hatte, hatte in Newcastle zweimal Pech. Als der frühere Leipziger nach einer halben Stunde frei vor dem Tor auftauchte, schoss er knapp am linken Pfosten vorbei. In der 76. Minute erzielte er einen Treffer, der wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht zählte.

Erstmals in dieser Premier-League-Saison kam Nationalspieler Antonio Rüdiger bei den Blues zum Einsatz. Der Abwehrspieler stand in der Startelf, weil Thiago Silva fehlte. Kai Havertz, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, stand dem FC Chelsea noch nicht wieder zur Verfügung.

