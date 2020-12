Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt bleibt damit Tabellendritter in der Ehrendivision. Götze hatte Eindhoven durch einen sehenswerten Treffer in der 28. Minute in Führung gebracht. Doch der ehemalige St. Pauli-Profi Henk Veerman (69.) und Mitchell van Bergen (78.) drehten für die Gastgeber das Spiel. Joel Piroe rettete der PSV in der Schlussminute noch einen Punkt.

