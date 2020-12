Den 4:0 (1:0)-Sieg des englischen Fußballmeisters gegen die Wolverhampton Wanderers erlebten 2000 Fans in Anfield. «Das Spiel, die Atmosphäre, es war einfach so schön», schwärmte der strahlende Klopp nach dem Abpfiff am BBC-Mikrofon. «Wir kamen rein und hatten sofort Gänsehaut.»

Am vergangenen Wochenende durften Fußballclubs in einigen Regionen Englands, darunter Liverpool und London, erstmals seit März wieder eine begrenzte Anzahl von Zuschauern begrüßen. «Ich wusste gar nicht mehr wie das ist, es ist einfach zu lange her, dass ich 2000 Leute im Stadion hatte», sagte Klopp, der vor der Corona-Pandemie regelmäßig rund 54.000 Zuschauer bei Heimspielen gewohnt war. «Wenn diese 2000 Leute die richtigen Leute sind, dann können die für eine ordentliche Atmosphäre sorgen.» Während der Partie hatten die Anhänger lautstark gesungen und ihre Mannschaft angefeuert.

Ob es Zufall war, dass den Reds nach der Rückkehr der Fans auch gleich der höchste Saisonsieg gelang? «Vielleicht nicht», meinte Klopp und lachte, «ich weiß es nicht.» Jedenfalls gilt für seine Mannschaft in Anfield nach fast neun Monaten ab sofort endlich wieder das alte Vereinsmotto: «You'll never walk alone.»

