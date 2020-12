Bis zur 75. Minute lag Seattle am Montagabend im Rückstand, ehe Will Bruin, Raúl Ruidiaz (89. Minute) und schließlich Gustav Svensson in der Nachspielzeit für das Comeback sorgten.

Die Sounders treffen im Endspiel um die Meisterschaft im nordamerikanischen Profi-Fußball am Samstag auf Columbus Crew, das sich in der Eastern Conference tags zuvor 1:0 gegen New England Revolution durchgesetzt hatte.

