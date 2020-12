Demnach werde das Estadio Unico Ciudad La Plata zukünftig auch Maradonas Namen tragen. Das kündigte Axel Kicillof als Gouverneur der Provinz Buenos Aires an. Bereits das Stadion der Argentinos Juniors, wo Maradona seine Karriere begann, trägt seit längerer Zeit den Namen des früheren Superstars.

Maradona, der Argentinien zum WM-Titel 1986 geführt hatte, war am 25. November im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Er galt als einer der besten Fußballer überhaupt und wird in Argentinien von vielen Menschen fast religiös verehrt. Nach seinem Tod hatte auch der italienische Erstligist SSC Neapel, wo Maradona seine erfolgreichste Zeit als Spieler verbracht hatte und Kult-Status genießt, den Namen seines Stadions zu Ehren des Spielmachers geändert.

