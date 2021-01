Der ehemalige Spieler von Eintracht Braunschweig sei ins Krankenhaus eingeliefert worden und würde dort behandelt, berichtete die türkische Zeitung «Hürriyet». Das Feuerwerk habe Augen und Hände des Spielers verletzt, hieß es. Ein Auge sei stärker verletzt als das andere. Ob und wie das seine Fussballkarriere beeinträchtigen werde, könne man noch nicht sagen. Es gehe ihm aber besser als gestern, sagten behandelnde Ärzte.

Sein ehemaliger Club Eintracht Braunschweig twitterte, man sei erschüttert von der Nachricht. «Wir wünschen @OmarEla14 gute Besserung und eine schnelle und vollständige Genesung!»

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass der norwegische Nationalspieler für Schlagzeilen sorgt. Mitte November war Elabdellaoui positiv auf das Coronavirus getestet worden, was die norwegische Nationalmannschaft in Quarantäne geschickt und zur Absage des Länderspiels in Rumänien geführt hatte. Die UEFA hatte das abgesagte Spiel letztlich mit 3:0 für Rumänien gewertet.

© dpa-infocom, dpa:210101-99-869208/2