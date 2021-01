Dabei erzielte Ronaldo in der 64. Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz die Führung. Alvaro Morata sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit per Konter für die endgültige Entscheidung. Zuvor verschoss Neapels Lorenzo Insigne (80.) einen Foulelfmeter.

Für Juve war es die neunte Supercoppa-Teilnahme nacheinander, in diesem Zeitraum holte Turin fünfmal den Titel. Juves Coach Andrea Pirlo feierte seinen ersten Titel als Trainer.

