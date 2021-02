«Wir sind gerade in Hatay angekommen», schrieb Özil auf Twitter. Kurz zuvor teilte er ein Foto vom Training. Ob Özil beim Auswärtsspiel gegen Hatayspor erstmals für Fenerbahce auf dem Platz steht, ist aber noch unklar. Bei seiner Vorstellung in der Vorwoche in Istanbul hatte Özil gesagt, er wolle so schnell wie möglich für Fenerbahce spielen.

Özil war nach siebeneinhalb Jahren beim Londoner Club FC Arsenal zu Fenerbahce gewechselt und hat dort einen Vertrag für dreieinhalb Jahre unterschrieben.

