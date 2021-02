Sevilla setzte sich am 23. Spieltag der Primera División zu Hause gegen SD Huesca mit 1:0 (0:0) durch. Den Siegtreffer am Samstag markierte in der 57. Minute Munir El Haddadi Mohamed. Sevilla liegt damit in der Tabelle vorerst auf Rang drei, einen Zähler hinter dem Zweiten Real Madrid.

Sevilla und der BVB, der in der Bundesliga am Samstag mit dem 2:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim den nächsten Rückschlag hinnehmen musste, treffen am kommenden Mittwoch in Sevilla im Hinspiel des Achtelfinals aufeinander.

