Draxler (22.) traf beim 2:1 (1:0) gegen OGC Nizza am Samstag zur Führung, der 27-Jährige staubte einen Pfostenschuss von Mauro Icardi ab. Rony Lopes (50.) erzielte mit starkem Rechtsschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Moise Kean (76.) das Siegtor schoss.

Draxler wurde im Anschluss ausgewechselt (77.). Durch den Sieg überholte Paris, das am Dienstag (21.00 Uhr) in der Königsklasse in Spanien antritt, den bisherigen und punktgleichen Tabellenführer OSC Lille, der aber ein Spiel weniger absolviert hat.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-429437/2