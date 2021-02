Der einstige Barcelona- und Bayern-Coach habe es damit allen gezeigt, findet Gündogan. «Es war ja immer davon die Rede, dass Pep nur ein Trainer für maximal drei Jahre sei», sagte der Mittelfeldspieler im Interview bei «Spox» und «Goal», «im Moment sehen wir, dass diese Kritiker Unrecht hatten.»

Guardiola beeindrucke ihn, seit er 2016 nach dem Abschied aus München bei den Citizens angeheuert habe, erklärte Gündogan. «Es war sicherlich gleich in unserer ersten Saison. Ich war zwar erst verletzt, bin dann aber zu einem Team gekommen, bei dem man geglaubt hat, es spielt diesen Pep-Fußball schon seit Jahren», sagte der 30-Jährige. «Die Schnelligkeit, wie er seinen Fußball taktisch an die Mannschaft vermitteln kann, ist beeindruckend.»

Und davon profitiert auch Gündogan, der in den letzten beiden Premier-League-Partien jeweils doppelt traf. In dieser Saison erzielte er bereits elf Tore für Man City. Nur zwei Deutschen gelangen in einer Spielzeit in England mehr Treffer für ihr Team. In der Saison 1994/95 schoss Jürgen Klinsmann 20 Tore für Tottenham Hotspur. Uwe Rösler traf im selben Jahr 15 Mal für Manchester City.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-452175/2