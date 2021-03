Zudem musste der 32 Jahre alte Özil, der vor der Pause den Außenpfosten getroffen hatte, vorzeitig ausgewechselt werden.

Nach der Führung der Gäste durch Fredy in der zwölften Minute gelang Enner Valencia in der 83. Minute der Ausgleich, Özil stand zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz. Dafür wurde Podolski bei den Gästen nach dem Gegentor eingewechselt. In der Nachspielzeit wurde ein Elfmeter für die Istanbuler vom Videoreferee wieder zurückgenommen.

In der Tabelle bleibt Fenerbahce auf Platz drei mit 55 Punkten aus 27 Spielen. Die Stadtrivalen Galatasaray (57 Punkte auf 27 Spielen) und Besiktas (57 Punkte aus 26 Spielen) sind jeweils zwei Zähler entfernt.

