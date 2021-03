Clubchef Claudio Lotito wird demnach für sieben Monate in seiner Funktion gesperrt. Zwei Ärzte, gegen die in dem Fall ermittelt wurde, bestrafte das Gericht mit zwölf Monaten Sperre.

Dem Verein wurde vorgeworfen, positive Corona-Testergebnisse im Oktober und November des vergangenen Jahres den italienischen Gesundheitsbehörden nicht fristgerecht gemeldet zu haben. Die Corona-Fälle waren einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft zufolge im Rahmen zweier Spiele in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg und den FC Brügge entdeckt worden.

Dem Sportblatt «Gazzetta dello Sport» zufolge hatten Lazio-Fans am Freitag im Vorfeld der Verhandlung, die per Videokonferenz abgehalten wurde, ein Banner mit der Aufschrift «Lazio ist unantastbar» an das Gerichtsgebäude gehängt.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-987205/2