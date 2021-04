Die Treffer für den Rekordmeister erzielten der Ägypter Hassan Ahmed Koka (45.+3/73. Minute) und der frühere Leipziger Bundesliga-Profi Bruma in der siebten Minute der Nachspielzeit. Der verteidigte Titel berechtigt Piräus zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League. In der laufenden Europa-League-Saison war der Rekordchampion am FC Arsenal mit dem deutschen Keeper Bernd Leno gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-168736/2