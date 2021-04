Der 27-Jährige humpelte in der Nachspielzeit der Premier-League-Partie beim FC Everton (2:2) vom Rasen. Trainer José Mourinho kündigte eine eingehende Untersuchung an. «Ich möchte keine Spekulationen befeuern», sagte Mourinho. Er erwarte eine konkrete Aussage nicht vor Dienstag.

Kane selbst äußerte sich nicht zu seinem Gesundheitszustand. «Enttäuscht nach nur einem Punkt. Wichtige Woche vor uns», twitterte er nach der Partie am Freitagabend. Am 25. April hat Tottenham gegen die Citizens im Londoner Wembley-Stadion die Chance auf den ersten Titel seit 2008, als das Team zuletzt den Ligapokal gewann. Zuvor geht es in der Premier League am Mittwoch gegen den FC Southampton.

Die Spurs sind im Angriff seit Jahren von Kane abhängig, derzeit ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in Topform: Gegen Everton erzielte er beide Treffer und hat nun 21 Tore in der Liga auf dem Konto. Seine Leistung überstrahlte den erneut schwachen Auftritt des Mourinho-Teams, das als Tabellensiebter weiter um die Europapokal-Qualifikation bangen muss. Für Everton, einen Tabellenplatz hinter den Spurs, traf der frühere Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson ebenfalls doppelt. Kane ist verletzungsanfällig: Wie britische Medien am Sonntag berichteten, ist es bereits seine siebte Knöchelverletzung seit 2016.

© dpa-infocom, dpa:210417-99-240514/3