Der Tabellenzweite der Serie A verlor am Mittwochabend zu Hause gegen Sassuolo Calcio mit 1:2 (1:0) und kassierte damit zugleich einen Rückschlag mit Blick auf die Qualifikation für die Champions League. Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu hatte die Gastgeber, die wieder auf Superstar Zlatan Ibrahimovic verzichten mussten, in der 30. Minute in Führung gebracht, doch Giacomo Raspadori (76./83.) drehte mit einem Doppelschlag die Partie zugunsten des Tabellenachten.

