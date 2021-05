Damit sei die Zeit von Ex-Nationalspieler Andrea Pirlo auf der Trainerbank der Bianconeri nach nur einem Jahr schon wieder abgelaufen, meldete die «Gazzetta dello Sport». Auch Inter Mailand sei an Allegri interessiert gewesen.

Allegri hatte die Juve von 2014 bis 2019 trainiert und in den fünf Jahren alle fünf Meistertitel geholt. Zweimal stand Juve mit ihm im Finale der Champions League. In diesem Jahr wurde der Club in der Serie A nur Vierter, der Scudetto (Titel) ging an Inter.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-762585/2