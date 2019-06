«Wir haben die Spiele der Deutschen gesehen, sie sind ein wirklich starkes Team. Aber wir haben unsere Chance», sagte Rumäniens Mittelfeldspieler Ianis Hagi vor der Partie am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF) in Bologna. «Wir werden mit der Einstellung ins Spiel gehen, dass wir uns für das Finale qualifizieren wollen.» Rumänien war durch ein 0:0 gegen Frankreich ins EM-Semifinale eingezogen.

Deutschlands U21-Fußballer sind bei dem Turnier Titelverteidiger. Rumänien hat um den Sohn des früheren Weltklasse-Fußballers Gheorghe Hagi eine talentierte Mannschaft aufgebaut und steht zum ersten Mal im Halbfinale einer U21-EM. «Wir haben immer an uns geglaubt. Es war eine harte Gruppe, aber wir haben gewusst, dass wir es schaffen können», sagte Hagi. Rumänien ließ in der Vorrunde - unterstützt von den zahlreichen rumänischen Fans bei dem Turnier in Italien - unter anderem Frankreich und die hoch gehandelten Engländer hinter sich.

«Die Geschichte geht weiter», sagte Trainer Mirel Radoi. «Egal, wer der nächste Gegner ist, wir geben alles.» Radois Amtsvorgänger als U21-Coach, Daniel Isaila, ist von einem Finaleinzug des Teams überzeugt: «Alles ist möglich. Angesichts der Kraft und des Enthusiasmus, den wir bewiesen haben, angesichts der Reife des Spiels und der Kraft der Gruppe, sind wir zu allem fähig», prophezeite er.