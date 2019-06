«Ich hoffe, die jetzige junge Generation wird in unsere Fußstapfen treten. Den Titelgewinn in Italien traue ich ihr in jedem Fall zu», schrieb der U-21-Europameister von 2009 im «Kicker». «Atmosphäre und Zusammenhalt - diesen Eindruck vermittelt die deutsche Mannschaft - stimmen in dieser Truppe», erklärte der für den FC Bayern München spielende Boateng. Deutschland trifft am Donnerstag in Bologna im Halbfinale auf Rumänien.

Der 30 Jahre alte Boateng gehörte vor zehn Jahren beim 4:0-Finalsieg über England in Malmö zum Sieger-Team von Trainer Horst Hrubesch. Neben Boateng standen in Torhüter Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil noch weitere fünf deutsche Spieler in der U21-Auswahl, die dann 2014 in Brasilien auch Fußball-Weltmeister wurden.