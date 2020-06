«Wir vertreten Deutschland in der ganzen Welt. Da müssen wir mit unserem Auftreten bestimmte Werte verkörpern. Das macht Leon», sagte Löw dem «Kicker». Der 25 Jahre alte Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München sei ein «kritischer, insgesamt sehr aufmerksamer Zeitgeist, der genau verfolgt, was um ihn herum passiert», so Löw.

In der Hochphase der Corona-Krise hatte Goretzka zusammen mit seinem Teamkollegen Joshua Kimmich die Hilfsaktion «We kick Corona» ins Leben gerufen, mit der mittlerweile über fünf Millionen Euro gesammelt wurden. Goretzka und Kimmich hatten selbst gemeinsam einen Startbetrag von einer Million Euro gespendet. Viele Sportkollegen über den Fußball hinaus schlossen sich an. Auch bei den jüngsten Protesten gegen Rassismus zeigte Goretzka klar Haltung.

«Für seine Jugend ist er ein sehr interessanter Gesprächspartner. Man merkt, dass er über den Tellerrand hinausschaut. Es ist interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Zudem hat er einen sehr großen Gerechtigkeitssinn», sagte Löw. Goretzka wisse, «dass er eine privilegierte Position hat. Davon will er etwas zurückgeben, er ist sich seiner Vorbildfunktion als Nationalspieler bewusst und engagiert sich für Dinge, die im Leben wichtig sind und Sinn für den Mitmenschen ergeben. Er ist verantwortungsbewusst», betonte Löw.