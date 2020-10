Der Abflug sei für 2.00 Uhr Ortszeit am Sonntag geplant, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie mit.

Um 4.00 Uhr deutscher Zeit soll der Charterflieger mit dem DFB-Tross in Köln landen. «Es gibt somit keine weitere Übernachtung in der Ukraine», schrieb der Verband. Ursprünglich sollte der Rückflug am späten Sonntagvormittag erfolgen. In Köln bestreitet die DFB-Auswahl am Dienstagabend eine weitere Partie in der Nations League gegen die Schweiz.

© dpa-infocom, dpa:201010-99-897377/2