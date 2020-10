Und sie antworteten richtig mit American Football. Der Bayern-Spieler und der Leipzig-Profi erspielten im Vergleich mit den beiden anderen Fußball-Duos den höchsten Betrag in der RTL-Spezialausgabe, die am Montagabend ausgestrahlt wurde.

Hilfe benötigten die beiden Profis bei der Frage, wie viel Pfand eine Kiste mit 24 Bierflasche einbringt - die richtige Antwort 3,42 Euro wusste dafür ein Joker im Studio. Schluss war erst bei der Frage: Welches Instrument gibt in der Regel den Ton an, wenn sich ein großes Orchester einstimmt? Oboe wäre richtig gewesen - aber immerhin erspielten Süle und Klostermann 125.000 Euro für den guten Zweck.

Leon Goretzka und Joshua Kimmich erspielten 64.000 Euro, Kevin Trapp und Oliver Bierhoff 32.000 Euro. Zusammen mit den Gewinnen der Zusatzjoker kamen die fünf Fußball-Nationalspieler und DFB-Direktor Bierhoff auf insgesamt 222.500 Euro. Das Geld wird gespendet. Die Sendung mit Quizmaster Günther Jauch war vor dem Test-Länderspiel gegen die Türkei aufgezeichnet worden.

Den Großteil des Geldes erhält nach RTL-Angaben die «Treuhandstiftung der DFB-Stiftung Egidius Braun». 50 Prozent des Gewinns von Goretzka und Kimmich gehen an ihre selbst initiierte Spendenaktion «We Kick Corona». Süle und Klostermann geben die Hälfte des von ihnen gewonnen Geldes an den «RTL-Spendenmarathon - Wir helfen Kindern» und an die «Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.». Trapp und Bierhoff unterstützen unter anderem die «DFB Mexiko-Hilfe».

© dpa-infocom, dpa:201012-99-920633/2