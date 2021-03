Klinsmann lobt Löw: Fokus liegt jetzt ganz auf EM

Mit Löws Entscheidung, nach der Fußball-EM in diesem Sommer als Bundestrainer aufzuhören, habe der 61-Jährige viel Verantwortung auf seine Mannschaft übertragen. «Jetzt liegt die ganze Konzentration wirklich auf der Europameisterschaft», sagte Klinsmann in einem Interview dem TV-Sender Sky.

Der 56-Jährige, der Löw bei seinem Start beim DFB 2004 zu seinem Co-Trainer machte, sprach von einem «mega Ziel», im Sommer nach 25 Jahren wieder Europameister zu werden. «Da hat er jetzt Luft dafür geschaffen und jeder weiß, wo er dran ist», sagte Klinsmann, der beim letzten deutschen EM-Titelgewinn 1996 Kapitän war. Jetzt könnten sich alle «wirklich mit Vollgas» Richtung EM-Turnier orientieren.

Der deutschen Mannschaft traut Klinsmann trotz der jüngsten 0:6-Niederlage gegen Spanien beim letzten Turnier mit Löw sehr viel zu. Er sei «sehr, sehr positiv gestimmt», weil das Team um Kapitän Manuel Neuer über «alle Qualität der Welt» verfüge: «Sie haben ja wirklich auch die Qualität, Europameister zu werden.»

Seinem ehemaligen Weggefährten Löw wünscht Klinsmann, dass sich dieser nach einer Auszeit nach der 15-jährigen Bundestrainer-Ära «ein paar andere Abenteuer noch zutraut. Dass er sich nicht ganz zurückzieht, dafür hat er einfach viel zu viel Lust auf Fußball.»

Klinsmann kann sich dabei vorstellen, dass Löw irgendwann einen großen Verein übernimmt. «Vielleicht nach einem Jahr Pause. Zum Beispiel, dass man ihn in der Premier League sieht. Oder vielleicht auch in der Bundesliga. Oder in Frankreich, Italien.» Löw hatte in den vergangenen Jahren ein Bundesliga-Engagement ausgeschlossen.

