Die Defensivspieler Niklas Süle vom FC Bayern und Robin Gosens von Atalanta Bergamo, die wegen muskulärer Probleme am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Island nicht dabei sein können, absolvierten am Mittwochabend zusammen mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei bestem Frühlingswetter nur eine Laufeinheit. Nur die ersten 15 Minuten des Trainings waren für Medienvertreter zu beobachten.

Bundestrainer Joachim Löw hofft, Süle und Gosens in den anschließenden Partien am Sonntag in Rumänien und drei Tage später erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien wieder einsetzen zu können. Nach der verletzungsbedingten Abreise von Real-Madrid-Star Toni Kroos hat Löw noch 21 Feldspieler und vier Torhüter im Aufgebot.

