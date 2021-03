Das Wichtigste zum U21-Duell gegen die Niederlande

Szekesfehervar (dpa) - Auch bei Stefan Kuntz steigt die Anspannung. Für seine U21-Nationalelf geht es im zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande um den Einzug in die K.o.-Phase des Turniers - und ums Prestige (21.00 Uhr/ProSieben).

«Du bist natürlich genauso angespannt und aufgeregt an der Linie, ob das alles so hinhaut», sagte Kuntz über die Gefühle vor dem Fußball-Klassiker, der auch in der U21 von der Rivalität zwischen den Ländern geprägt ist. «Du bist konzentriert, damit du reagieren kannst und wünschst dir von Herzen, dass die Jungs den Vergleich bestehen», sagte Kuntz. Worauf es in dem Duell in ungarischen Szekesfehervar noch zu achten gilt:

FAVORITENSTURZ: Mit zahlreichen namhaften Spielern im Aufgebot waren die Niederlande als einer der Favoriten ins Turnier gegangen - und zum Auftakt direkt gestolpert. «Nach dem 1:1 gegen Rumänien liegt der Druck etwas mehr auf ihrer Seite», sagte Kuntz, der mit seiner Auswahl nach dem 3:0 zum Start gegen Mit-Gastgeber Ungarn in der besseren Ausgangsposition ist. «Aber das sind Spieler, die eine hohe Qualität haben, die werden auch unter Druck ihre Leistung abrufen. Sie gehören für mich weiter zum Favoritenkreis», sagte Kuntz.

REVANCHE: Für den Kölner Salih Özcan dürfte das Duell eines mit unschönen Erinnerungen werden: Vor zweieinhalb Jahren wurde der 23-Jährige nach einem 1:1 im U20-Länderspiel gegen die Niederlande von Jordan Teze angespuckt. Am Samstag kommt es nun zum Wiedersehen zwischen Özcan und Teze, der sich damals entschuldigte und vorübergehend suspendiert wurde. «Natürlich erinnere ich mich noch an den Vorfall, da es für mich eine grobe Unsportlichkeit und Respektlosigkeit war», sagte Özcan der «Bild». «Wir hatten weder nach dem Spiel noch dazwischen Kontakt und sehen uns erst Samstag wieder.»

FRAGEZEICHEN: Ob Youssoufa Moukoko gegen die Niederlande endlich seine U21-Premiere feiern kann, war auch am Freitagabend noch äußerst fraglich. Den EM-Auftakt gegen Ungarn am Mittwoch (3:0) verpasste er mit einer Schienbeinprellung, auch beim Abschlusstraining war das 16 Jahre alte Ausnahme-Talent von Borussia Dortmund nicht dabei. Er habe nur «wenig Hoffnung», dass Moukoko spielen könne, sagte Kuntz. Bei einem Einsatz in Ungarn würde der Angreifer zum jüngsten deutschen U21-Nationalspieler werden. Beim angeschlagenen Mainzer Jonathan Burkardt dagegen sind die Chancen auf einen Einsatz etwas größer.

BUNDESLIGA-DUELL: Vier Profis aus den deutschen Bundesligen stehen bei den Niederlanden im Kader - und einige treffen auf aktuelle oder frühere Club-Kollegen. U21-Kapitän Arne Maier, der von Hertha BSC an Arminia Bielefeld ausgeliehen ist, trifft auf seine früheren Berliner Teamkollegen Deyovaisio Zeefuik und Javairô Dilrosun. Auch für den Leipziger Justin Kluivert und Ludovit Reis vom VfL Osnabrück kommt es zum Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Spielern aus den beiden Bundesligen. «Deutschland hat immer eine gute Mannschaft - egal, ob es die A-Nationalmannschaft oder ein Nachwuchsteam ist», sagte Kluivert. «Deshalb weiß ich, dass es für uns ein schweres Spiel wird.»

