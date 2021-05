«Ich freu mich, definitiv! Vor allem darüber, dass sich Leistung und harte Arbeit auszahlen. Wenn du Arbeit investierst im Leben, dann wirst du dafür belohnt. Das zu sehen, dass das immer wieder so stimmt, das macht mich echt froh», sagte der Abwehrchef des Bundesligisten Borussia Dortmund in einem Doppel-Interview der «Süddeutschen Zeitung» mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki: «Ja, Mats, Glückwünsche auch von mir, nach Dortmund und an dich.»

Hummels (32) und Nowitzki (42) sind seit ein paar Jahren befreundet und verfolgen die Karrieren des anderen mit großem Interesse. Den 4:1-Pokalsieg des BVB gegen RB Leipzig sah der in Dallas lebende Nowitzki aber nicht live. «Da war irgendwas mit den Kids. Ich hab’s aber dann mitbekommen und Mats gratuliert. Wir hatten vor einigen Wochen über Whatsapp drüber gesprochen, dass es gerade nicht so gut lief bei Dortmund, und wenn du dann eine Saison doch noch so abschließt, ist das natürlich ein Wahnsinn. Ich freu mich total für ihn», sagte Nowitzki.

Die Bundesliga-Spiele verfolge er auch wegen seiner Kinder in den Netzwerken. «Bei einem wichtigen Champions-League-Spiel, für uns hier am Nachmittag, da bin ich schon eher dabei», sagte Nowitzki.

