Der 23 Jahre alte Innenverteidiger fällt mit einer Verletzung aus, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Für Leitsch berief Kuntz Lars Lukas Mai, der vom FC Bayern an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen ist, in den 23-köpfigen Kader. Der deutsche Nachwuchs, der sich derzeit in Südtirol vorbereitet, trifft am kommenden Montag (21.00 Uhr/ProSieben) im EM-Viertelfinale in Székesfehérvár auf Dänemark.

