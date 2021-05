«Moukoko ist kein Thema für Olympia», sagte Kuntz der «Bild»-Zeitung. «Es ist die Absprache, dass er unter dem neuen Trainer Marco Rose auf jeden Fall die komplette Vorbereitung mit Dortmund machen soll.» Der 16 Jahre alte Stürmer hatte bei der EM-Vorrunde im März erstmals zum U21-Kader gehört, war wegen einer Verletzung aber nicht zum Einsatz gekommen.

Auch die EM-Finalrunde, die für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes an diesem Montag mit dem Viertelfinale gegen Dänemark beginnt, verpasst Moukoko verletzt. Nach dem Turnier muss Kuntz bis Ende Juni für die Olympischen Spiele, die am 23. Juli in Tokio beginnen, eine 18-köpfige U23-Auswahl nominieren. Zum Aufgebot dürfen auch drei ältere Spieler gehören, die vor 1997 geboren wurden.

