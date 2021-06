Schweinsteiger vermisst Boateng im EM-Kader

Es sei ihm «ein Rätsel, wieso Jérôme Boateng nicht nominiert wurde», sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview der «Sport Bild». «Er hat maßgeblich Anteil an der Sechs-Titel-Saison des FC Bayern, an der Meisterschaft diese Saison. Wenn ich die Innenverteidiger der abgelaufenen Saison durchgehe, war Jérôme für mich der beste Mann in der Bundesliga», sagte der ARD-Experte über seinen ehemaligen Mitspieler beim deutschen Rekordmeister und in der Nationalmannschaft.

Boateng sei «besser als alle EM-Verteidiger im DFB-Kader»

Boateng war wie Mats Hummels und Thomas Müller im Frühjahr 2019 ausgebootet worden. Hummels und Müller wurden von Löw nun für den Kader nominiert, Boateng nicht. Aus seiner Sicht führe aber kein Weg an Boateng vorbei, sagte Schweinsteiger. «Er ist auch besser als alle Verteidiger, die nun im EM-Aufgebot Deutschlands stehen», sagte der 36-Jährige. Neben Hummels und Boatengs Bayern-Kollege Niklas Süle stehen noch Robin Koch, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter für die Innenverteidigerposition im Aufgebot.

