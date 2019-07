Seine ersten Einheiten unter Wagner soll in Österreich Mittelfeldspieler Weston McKennie bestreiten. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn schnell integrieren und ihm unsere Idee, Fußball zu spielen, näherbringen können», erklärte Wagner. McKennie hatte zuletzt mit dem Nationalteam der USA das Finale beim Gold Cup erreicht.

In die österreichische Ferienregion fährt Schalke bereits zum vierten Mal in Folge. Ebenfalls zum Aufgebot gehören Daniel Caligiuri, Alessandro Schöpf und Mark Uth, die nach Verletzungen bislang noch teilweise individuell trainiert hatten. «Ich habe die Hoffnung, dass sie in Mittersill konstant an der Trainingsarbeit teilnehmen können und auch ihre ersten Spielminuten kriegen», sagte Wagner. Der neue Coach hatte am 1. Juli sein erstes Training auf Schalke geleitet. In der vergangenen Woche bestritt der Club bereits ein Kurz-Trainingslager in Herzlake.

In Österreich will der Bundesligist drei Testspiele bestreiten. Der Partie am Montag (18.00 Uhr) in Kitzbühel gegen die Italiener vom FC Bologna folgen zum Abschluss des Trainingslagers am 2. August zwei Spiele binnen weniger Stunden: Um 14.00 Uhr in Mittersill gegen den türkischen Club Alanyaspor, ehe am Abend (18.00 Uhr) in Saalfelden der FC Villarreal aus Spanien wartet.