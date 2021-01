«Ja, das ist der Nebeneffekt. Tasmania behält ihren Rekord. Das ist gut für den Verein», sagte Hans-Günter Becker im ZDF-«Sportstudio». Durch das 4:0 gegen die TSG Hoffenheim stellte Schalke nicht die Bundesliga-Negativmarke der Berliner von 31 Spielen ohne Sieg aus der Saison 1965/66 ein.

«Ich gönne es den Schalkern aus vollem Herzen, dass sie dieses Spiel gewonnen haben», sagte der 82-jährige Becker. Der Club aus dem Berliner Stadtteil Neukölln - derzeit Tabellenführer in der fünftklassigen Oberliga Nordost Nord - habe von dem Negativrekord gerade zuletzt enorm profitiert. «Er diente dazu, dass der Name Tasmania immer im Gespräch blieb», sagte Becker.

In den vergangenen Tagen hatten sogar internationale Medien aus den USA oder Australien über Tasmania berichtet. «Der Name hat sich noch tiefer verfestigt», sagte Becker und gab auch zu, dass der Rummel beträchtlich war. «Es war ein bisschen reichlich in den letzten Wochen.»

© dpa-infocom, dpa:210110-99-960478/2