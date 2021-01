Noch reichlich Sand im SV-Getriebe

Nach der 2:3-Niederlage am Samstag gegen die SG Coesfeld 06 bei widrigsten Bedingungen blieb gestern nur das Spiel um Platz fünf gegen den Ligakonkurrenten SC Reken – und da durchlitt der Trainer, der sich gegen die SG am Fuß verletzt hatte, an der Seitenlinie 45 Minuten lang eine Geisterbahn-Fahrt. „Die erste Halbzeit war bisher das Schlechteste, das ich bislang gesehen habe“, nahm er kein Blatt vor dem Mund. Sein Team kam nie ins Spiel, verlor reihenweise die Zweikämpfe und lag zur Pause völlig verdient mit 0:1 hinten. Immerhin: Der zweite Durchgang war deutlich besser. „Da haben wir uns endlich Torchancen herausgespielt“, so Allali. „Wir nutzen sie aber noch zu wenig.“ Auf der anderen Seite verwandelte Daniel Edeler einen Freistoß aus 25 Metern zum 2:0-Endstand.

Nach drei Spielen binnen kurzer Zeit will Zoui Allali jetzt eine intensive Trainingswoche dazu nutzen, sein Personal auf Kurs zu bringen. Am Samstag (1. 8.) steht das Pokalspiel beim B-Ligisten SC Ahle auf dem Programm – „und da erwarte ich von der Mannschaft schon deutlich mehr.“ 7 SC Reken – SV Gescher 2:0; Tore: 1:0 Karsten Erwig (42.), 2:0 Daniel Edeler (58.).