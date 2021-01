Dabei zahlte sich eine Maßnahme des Trainers voll aus, der Alexander Prozmann neben Jojo Dönnebrink in den Sturm sowie René Böing und Jonah Ploss ins Zentrum beordert hatte. So legte Ploss den Ball auf Prozmann, der zum frühen 0:1 traf (11.). Weitere Chancen blieben ungenutzt bis Sekunden vor der Pause, dann verlängerte Jojo Dönnebrink einen Abschlag von Alexander Trogemann in den Lauf von Alexander Prozmann, der per Lupfer zum 2:0 vollendete. Und mit dem 3:0 durch Robert Prozmann in der 61. Minute schien alles gelaufen.

Denkste! Als Olfen mit einem Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte, begann das große Zittern. „Wir haben uns viel zu tief zurückgezogen und den Faden verloren“, so Allali. Das 2:3 machte es richtig spannend, am Ende stand aber ein verdienter Sieg. 7 SuS Olfen – SV Gescher 2:3; Tore: 0:1 und 0:2 Alexander Prozmann (11., 45.+1), 0:3 Robert Prozmann (61.), 1:3 Christian Brüse (65., FE), 2:3 Sebastian Middeke (83.).